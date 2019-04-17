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История пасхального кролика: как появился этот символ

История пасхального кролика: как появился этот символ
16:45 Сегодня Телеграф www.nalivka.net

Новости Украины: Легенды, в которых вспоминается пасхальный кролик, датируются 16 веком. Существует несколько историй о том, как он смог попасть в число праздничных символов.

Без символического пасхального зайца или кролика не обходится празднование во многих странах Европы, а также в США и Канаде. Многие и не догадываются, в какие легенды связаны с этим чудесным животным, и что помогло стать ему одним из главных прообразов Пасхи.

В одной из таких история кролик становится спасителем Архангела Гавриила. В одном из документов, датированных 16 столетием, рассказывается, что это маленькое животное защитило ангела от разбойников, которым приглянулись золотые одеяния спустившегося с небес Архангела. Тогда храбрый спаситель пообещал каждый год приносить разноцветные яйца в сады для праведных тружеников. Конечно же, прятал он их ночью, и людям следовало их еще разыскать.

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Легенда, в которой милое существо откладывает красивые разноцветные яйца и прячет их в саду под деревьями, пришла в Америку вместе с переселенцами из Германии. В одном из штатов она укрепилась и со временем распространилась по всей стране. С тех пор детская вера в зайцев, приносящих шоколаданые пасхальные сладости, живет до сих пор.

Еще одна версия происхождения пасхального кролика переносит нас к древнегерманским традициям. Согласно им, плодовитые животные сопровождали богиню весны и плодородия. Они следовали впереди ее и несли фонари, освещая путь. Эта история постепенно перенеслась в фольклор и распространилась по миру уже в 19 веке.

Более современная легенда, имеющая немецкие корни, рассказывает о бедной женщине, которая жила достаточно скромно, не знала, как порадовать своих детей в светлый праздник. Она решает спрятать в саду украшенные яйца и тем самым сделать малышам сюрприз. Когда ее дети нашли спрятанные лакомства, мимо пробегал зайчик, и они решили, что именно это милое животное принесло и спрятало им эти подарки.

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В современном мире пасхальный кролик приобрел не только шоколадную, но и марципановую форму - именно такие вкусности прячут родители от своих любознательных детишек. Также люди стали проводить параллели с Санта Клаусом, ведь и в случае с ним, зайчик также приносит вкусные подарки лишь послушным девочкам и мальчикам.

Пока традицию дарить шоколад и марципан в форме этого животного, а также прятать разноцветные крашанки очень медленно перенимают в странах, где преобладает христианская вера. В большинстве случаев люди просто хотят разнообразить празднование одного из главных событий года. А вы будете ждать от пасхального кролика сладких сюрпризов?

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США, История, Европа, Сладости, Шоколад, Религия, Легенда, Яйца, Версия, Традиция, Заяц, Крашанки, Пасхальный кролик, Прятать.
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