Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки

В ближайшие сутки, 19 апреля, территория Украины останется в холодной воздушной массе, на востоке страны - с ночными заморозками. Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр.
В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.
В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 19 апреля в городах Украины:
18 апреля на Прикарпатье, местами в южной части и в Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в отдельных районах, кроме юга, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-14° тепла.
Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua
21 апреля в западной части умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, 20 апреля в восточных, большинстве западных, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В столичном регионе осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, 20 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 11-16° тепла.
Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу на 22-23 апреля, в Украине осадков не будет, только 22 апреля в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье до 19°.
На Киевщине также без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла
Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.
В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.