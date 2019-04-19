Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки

Новости Украины: Ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы удержатся в ряде областей Украины.

В ближайшие сутки, 19 апреля, территория Украины останется в холодной воздушной массе, на востоке страны - с ночными заморозками. Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 19 апреля в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +3...+5, днем +17...+19

Львов – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Ивано-Франковск – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Тернополь – ясно, ночью +4...+6, днем +14...+16

Черновцы – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Хмельницкий – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Ровно – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Житомир – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Винница – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +11...+13

Одесса – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +13...+15

Николаев – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +12...+14

Херсон – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Симферополь – ясно, ночью +3...+5, днем +10...+12

Кропивницкий – дождь и грозы, ночью +3...+5, днем +10...+12

Черкассы – дождь, ночью +3...+5, днем +11...+13

Чернигов – дождь, ночью +3...+5, днем +12...+14

Сумы – дождь, ночью -2...-4, днем +10...+12

Полтава – дождь, ночью +3...+5, днем +10...+12

Днепр – ясно, ночью +3...+5, днем +11...+13

Запорожье – ясно, ночью -1...+1, днем +12...+14

Донецк – ясно, ночью -1...-3, днем +10...+12

Луганск – ясно, ночью -1...-3, днем +10...+12

Харьков – ясно, ночью -1...-3, днем +10...+12

Киев – дождь, ночью +4...+6, днем +12...+14

18 апреля на Прикарпатье, местами в южной части и в Винницкой области небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в отдельных районах, кроме юга, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-14° тепла.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

21 апреля в западной части умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°, 20 апреля в восточных, большинстве западных, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°. В столичном регионе осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-4° тепла, 20 апреля заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 11-16° тепла.

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 22-23 апреля, в Украине осадков не будет, только 22 апреля в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье до 19°.

На Киевщине также без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.