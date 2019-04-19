Фантастические писанки: необычные способы декора пасхальных яиц

Новости Украины: К традиционным способам покраски яиц на Пасху пора добавить несколько необычных методов декора, с помощью которых ваш праздничный стол станет сказочным.

Совсем скоро наступит ответственный день приготовления к Пасхе. И если вам стали скучны традиционные луковые отвары, а покупные красители делают яйца делают корзинку слишком простой и однообразной, тогда следующие несколько способов необычного декорирования крашанок однозначно пригодятся.

Сливки+пищевой краситель. Странное сочетание, но этим способом можно создать нежный образ яйца с легким налетом различных оттенков и "мраморной" текстурой. Взбитые сливки следует ровным слоем нанести на противень. На них нанести каплями гелевый краситель. Если такого нет, можно взять порошковый, разбавив его небольшим количеством сливок до полного растворения и нанести на какую-нибудь плоскость. Дальше отваренные яйца аккуратно "обкатать" в цветном креме, чтобы он полностью покрыл скорлупу, и оставить так максимум на полчаса. После - сполоснуть холодной водой. В результате получаться нежные разноцветные крашанки.

Наклейки из фольги+краситель. В магазине можно приобрести маленькие круглые наклейки на основе фольги. Они недорогие и отлично подойдут для дизайна. Сырые яйца нужно обклеить кружочками и отварить в отваре из трав (чтобы получить зеленых оттенок), луковой шелухе или уже готовыми поместить в раствор с красителем. После того, как продукт окрасится, следует осторожно снять наклейки. У вас получаться симпатичные яйца в горошек.

Цветные салфетки+сырой белок. Существует метод декора в стиле декупаж. Если у вас есть немного больше времени, а ваши детки скучают, садитесь вместе и начинайте творить. Вам понадобятся сервировочные бумажный салфетки с различным рисунком, сырой белок, ножницы и кисточка с плоской щетиной. Вырезаем необходимый рисунок с салфетки - это может быть цветок, маленькая картинка, зверюшка. Стараемся максимально аккуратно прорезать детали.

Стоит заметить, что для работы понадобиться только верхний слой салфетки, где нанесен рисунок. Место нанесение детали промазываем белком, после чего приклеиваем декор. Той же кисточкой разравниваем салфетку, чтобы рисунок получился ровным и полностью прилегал к скорлупе. Дополнительно смазываем всю поверхность белком и оставляем яйцо высохнуть.