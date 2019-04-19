Лучшие свадебные тосты: стихи и открытки

Тосты на свадьбу должны быть особо красивыми и запоминающимися. Быстро придумать актуальное поздравление очень сложно, куда проще прочитать сборник лучших свадебных тостов.
Прикольные свадебные тосты и поздравления понравятся всем гостям и молодоженам, поскольку они способны разрядить обстановку и создать дружественную и позитивную атмосферу на торжестве.
Говорят, что каждый человек вправе ошибаться, но только мудрый признает свои ошибки. При этом только сильный попросит прощения, и только любящее сердце сможет пойти на примирение. Я хочу пожелать этой прекрасной паре, чтобы в их семейной жизни всегда хватало мудрости, силы и любви для того, чтобы найти взаимопонимание!
Кольца, счастье и цветы,
Всех родных собрали вы,
Платье белое, фата,
И сегодня вы семья!
И за вас, до дна я пью,
Счастья пожелать хочу,
Будьте в здравии всегда,
Не ругайтесь никогда,
И в богатстве вам прожить,
И детишек вам родить!
Вот и стали вы семьей,
С этим поздравляю,
И за вас сегодня я,
Стоя выпиваю!
Счастья вам и долгих лет,
Да и жить богато,
И не знать вам зла и бед,
Что еще вам надо?
Ах, ну да, еще детей,
Милых и здоровых,
Радостных, хороших дней,
Да и жить у моря!
Я хочу пригласить всех присутствующих поднять наши бокалы за эту прекрасную пару. Пусть помнят на протяжении всей своей совместной супружеской жизни, что в конечном итоге не так важно кто сильнее, красивее или богаче. Гораздо важнее счастливые вы люди или нет. Я хочу пожелать вам, что бы ваша жизнь давала вам ощущения счастья и тогда ни кто не сравнится с вами в силе красоте или богатстве!
За молодых до дна я пью,
За их прекрасную семью,
За счастье, радость и любовь,
Прошу друзья, мы выпьем вновь!
Пью за достаток, за успех,
За детский и задорный смех,
За то, чтобы любовь жила,
И чтобы крепкая семья!
За верность, честность, доброту,
Всех благ вам пожелать хочу,
Я пью за вас, я пью до дна,
Чтоб были вместе вы всегда!
За молодых сегодня выпью,
И пожелаю им добра,
Семья пусть ваша будет крепкой,
Любовь живет пускай века!
Желаю понимать друг друга,
Ценить, беречь и уважать,
Желаю вам терпенья, счастья,
Детишек много нарожать!
За вашу новую семью,
Сегодня с радостью я пью,
Желаю вам я жить без бед,
Желаю долгих, долгих лет!
Желаю вам в достатке жить,
Детишек вскоре вам родить,
Чтоб радовали вас всегда,
Чтоб была крепкою семья.
Чтоб вы не знали бед и зла,
Чтобы любовь в сердцах жила,
Желаю благ земных, добра,
Будьте счастливы всегда!