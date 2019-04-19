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Пятница, 19.04.2019
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Лучшие свадебные тосты: стихи и открытки

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Лучшие свадебные тосты: стихи и открытки
12:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Вам будет из чего выбрать свою речь - у нас готова целая подборка свадебных тостов!

Тосты на свадьбу должны быть особо красивыми и запоминающимися. Быстро придумать актуальное поздравление очень сложно, куда проще прочитать сборник лучших свадебных тостов.

Прикольные свадебные тосты и поздравления понравятся всем гостям и молодоженам, поскольку они способны разрядить обстановку и создать дружественную и позитивную атмосферу на торжестве.

 

Говорят, что каждый человек вправе ошибаться, но только мудрый признает свои ошибки. При этом только сильный попросит прощения, и только любящее сердце сможет пойти на примирение. Я хочу пожелать этой прекрасной паре, чтобы в их семейной жизни всегда хватало мудрости, силы и любви для того, чтобы найти взаимопонимание!

Кольца, счастье и цветы,

Всех родных собрали вы,

Платье белое, фата,

И сегодня вы семья!

И за вас, до дна я пью,

Счастья пожелать хочу,

Будьте в здравии всегда,

Не ругайтесь никогда,

И в богатстве вам прожить,

И детишек вам родить!

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Вот и стали вы семьей,

С этим поздравляю,

И за вас сегодня я,

Стоя выпиваю!

 

Счастья вам и долгих лет,

Да и жить богато,

И не знать вам зла и бед,

Что еще вам надо?

 

Ах, ну да, еще детей,

Милых и здоровых,

Радостных, хороших дней,

Да и жить у моря!

Я хочу пригласить всех присутствующих поднять наши бокалы за эту прекрасную пару. Пусть помнят на протяжении всей своей совместной супружеской жизни, что в конечном итоге не так важно кто сильнее, красивее или богаче. Гораздо важнее счастливые вы люди или нет. Я хочу пожелать вам, что бы ваша жизнь давала вам ощущения счастья и тогда ни кто не сравнится с вами в силе красоте или богатстве!

За молодых до дна я пью,

За их прекрасную семью,

За счастье, радость и любовь,

Прошу друзья, мы выпьем вновь!

 

Пью за достаток, за успех,

За детский и задорный смех,

За то, чтобы любовь жила,

И чтобы крепкая семья!

 

За верность, честность, доброту,

Всех благ вам пожелать хочу,

Я пью за вас, я пью до дна,

Чтоб были вместе вы всегда!

Прикольные тосты на день рождения родственников и друзей

За молодых сегодня выпью,

И пожелаю им добра,

Семья пусть ваша будет крепкой,

Любовь живет пускай века!

 

Желаю понимать друг друга,

Ценить, беречь и уважать,

Желаю вам терпенья, счастья,

Детишек много нарожать!

За вашу новую семью,

Сегодня с радостью я пью,

Желаю вам я жить без бед,

Желаю долгих, долгих лет!

 

Желаю вам в достатке жить,

Детишек вскоре вам родить,

Чтоб радовали вас всегда,

Чтоб была крепкою семья.

 

Чтоб вы не знали бед и зла,

Чтобы любовь в сердцах жила,

Желаю благ земных, добра,

Будьте счастливы всегда!

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Праздник, Свадьба, Застолье, Пожелания, Тосты, Лучшие свадебные тосты, Свадебные тосты, Лучшие тосты.
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