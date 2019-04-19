Порошенко наградил военнослужащих орденами и медалями

Новости Украины: Президент отметил 41 украинского защитника орденами "За мужество" и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества", из них 20 — посмертно.

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 41 военнослужащего. Соответствующий указ №149/2019 опубликован на сайте Главы государства.

Как отмечается в документе, награды присвоены "за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга".

Президент отметил 41 украинского защитника орденами "За мужество" и медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества", из них 20 — посмертно.

Как сообщалось ранее, Президент Украины подписал указ, согласно которому известного волонтера, военнослужащую батальона "Донбасс-Украина" Яну Червоную награждают посмертно орденом Богдана Хмельницкого.