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Британский разведывательный корабль вошел в Босфор

Британский разведывательный корабль вошел в Босфор
03:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Черное море вошел корабль Британии.

В пролив Босфор вошел разведывательный корабль Британии HMS Echo.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Гидрографические суда класса Эхо предназначены для проведения разведывательных операций на поддержку подводных лодок и наземных операций морского десанта", - пояснил он.

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Клименко напомнил, что в ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины, а 19 декабря корабль уже был с визитом в Одессе.

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Великобритания, Черное море, Корабль, Порт, Разведчик.
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