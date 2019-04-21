Британский разведывательный корабль вошел в Босфор

Новости Украины: В Черное море вошел корабль Британии.

В пролив Босфор вошел разведывательный корабль Британии HMS Echo.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Гидрографические суда класса Эхо предназначены для проведения разведывательных операций на поддержку подводных лодок и наземных операций морского десанта", - пояснил он.

Клименко напомнил, что в ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины, а 19 декабря корабль уже был с визитом в Одессе.