Выборы Президента 2019: второй тур
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Выборы 2019: в КИУ пояснили особенности маленького бюллетеня

Выборы 2019: в КИУ пояснили особенности маленького бюллетеня
13:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Комитет избирателей Украины пояснил, что из-за маленького размера бюллетеня посторонние лица могут увидеть голос избирателя.

Через небольшой размер бюллетеня можно увидеть, за кого голосуют избиратели.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Наблюдатели КИУ во всех регионах Украины сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель. Это происходит в связи с небольшим размером бюллетеня, отметки на котором можно увидеть сквозь прозрачную урну. Избиратели часто не сворачивают бюллетень, вбрасывая его в ящик для голосования, поэтому можно увидеть, за кого они проголосовали", - говорится в сообщении.

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Таким образом, результаты волеизъявления могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии.

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

"Такая ситуация иногда приводит к замечаниям со стороны избирателей, которые считают, что таким образом нарушается их тайна голосования", - отметили в КИУ.

Также ряд фото избирательных урн с заполненными бюллетенями "активно публикуются в социальных сетях".

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КИУ, Голосование, Комитет избирателей Украины, Выборы 2019.
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