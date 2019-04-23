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Отец: У пленного украинского моряка Сороки не работают четыре пальца

Отец: У пленного украинского моряка Сороки не работают четыре пальца
12:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Громадське

Новости Украины: У украинского моряка Василия Сороки, который перенес операцию на руке, не функционируют четыре пальца.

У пленного моряка Василия Сороки, получившего ранения во время захвата россиянами украинских судов, и которого недавно прооперировали, не функционируют четыре пальца.

Об этом сообщил отец моряка Виктор Сорока, информирует Громадське.

Он также рассказал о встрече родственников военнопленных с Владимиром Зеленским еще до того, как тот объявил о баллотировании в Президенты, на которой они попросили, в частности, подготовить номер о моряках, чтобы история о них была на слуху.

После этого, сказал отец Сороки, с ними больше никто из команды Зеленского не связывался.

Как сообщалось, 21 апреля после объявления результатов экзит-полов Зеленский заявил, что общался с родственниками военнопленных моряков и сделает все для их возвращения домой.

25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

В Гааге Украина и РФ обсудят освобождение моряков

Подконтрольные России «суды» в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков по обвинению согласно ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение границы). Сейчас все они находятся в СИЗО «Лефортово». Московский суд продлил срок их ареста до конца июля.

18 марта во время операции в больнице Москвы из кисти руки раненого украинского военнопленного Василия Сороки вытащили восемь осколков, а сухожилия 2-4 пальцев руки врачам пришлось пересаживать.

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Керченский пролив, Моряки, Агрессия России, Лефортово, Военнопленные.
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