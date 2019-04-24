Бывшему "регионалу" Ефремову продлили арест

Новости Украины: Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Ефремова еще на 2 месяца.

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову – до 22 июня, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца - до 22.06.2019 включительно", - написала Л.Сарган в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

А.Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Последний раз в январе 2019 года Старобельский райсуд Луганской области продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе фракции "Партия регионов" Александру Ефремову на 2 месяца.