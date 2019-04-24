Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания

Новости Украины: Чтобы по-настоящему ощутить силу приближающегося праздника Пасхи, нужно искупаться до восхода солнца.

В 2019 году Чистый Четверг наступит 25 апреля. В этот день можно избавиться от скопившегося негатива, открыть двери дома для счастливых перемен, при­ влечь в сердце любовь, а в семью - благополучие.

В Чистый четверг рано утром принято купаться. Это нужно сделать до восхода солнца. Перед умыванием произносили молитву и слова благодарности за то, что есть. Церковь ничего не говорит о традиции купания ранним утром в четверг, но люди верят, что это принесет красоту и здоровье.

Вода в этот день избавляет от грехов и помогает справиться с недугами. Представляйте, что вас омывает поток света. Предрассветное время - особый час: час перехода из ночи в день, из тьмы в свет, все практики избавления от негатива в такой момент обретают особую силу. Стоя под душем, повторяйте любую молитву или своими словами обращайтесь к Высшим силам с благодарностью и просьбой об очищении.

Даже если вы переживаете не самый радужный период жизни, вам есть за что благодарить Небеса. И не только за «хлеб насущный», за то, что руки и ноги целы, имеется крыша над головой и есть на свете люди, которым вы дороги, - хотя и этого немало.

Попытайтесь ощутить благодарность за уроки, которые вы получаете от жизни. Да, они причиняют боль, порой мучительную, - но закаляют душу: такова цена мудрости.

Благодарность очищает душу. Человек, не помнящий добра, не испытывающий симпатии к тем, кто ему помог, несчастен: это верный признак, что в душе его мало места для света, она заполнена тьмой. Сделайте же первый, самый простой и естественный шаг к внутреннему освобождению: в Чистый четверг в предрассветный час, стоя под душем, вспомните тех, кто хоть малостью помог вам вчера. Позавчера. В последнюю неделю. И еще, еще... Вот теперь, мысленно поблагодарив людей, обратитесь с благодарностью к Богу, к миру, к Высшим силам: душа ваша очищается, настраивается на диалог с Небесами - и просьбы ваши будут услышаны.

Самые популярные советы и традиции для купания.