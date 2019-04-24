Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день

Новости Украины: Чистый четверг - это последний четверг Великого поста, который приходится на Страстную неделю.

Ежегодно Чистый четверг наступает за три дня до праздника светлой Пасхи и является одним из главных подготовительных дней. В 2019 году Чистый четверг будет 25 апреля.

Именно в этот день почти двадцать веков назад в Иерусалиме Иисус Христос собрал своих апостолов на Тайную вечерю. Преломил хлеб и сделал глоток вина, молвив: "Сие есть тело Мое и кровь Моя". Тем самым было отменено кровавое жертвоприношение, людям запретили проливать кровь даже во имя Господа. Христос омыл ученикам ноги, чтобы дать пример, как людям следует относиться друг к другу: с любовью и без тени высокомерия. А затем сказал, что один из собравшихся за трапезой предаст его. Так Сын человеческий положил начало новому отсчету времени. Времени, когда люди и в самом деле «возлюбят друг друга; когда станет невозможным убийство, какой бы высокой целью оно ни оправдывалось; когда преступлением против Всевышнего и против ближних окажется предательство - и всякий предатель будет назван Иудой, на каждого ляжет черная тень ученика, некогда предавшего Учителя.

Великий четверг перед Пасхой стал символом избавления от духовной и физической скверны. И практики этого дня оказались настолько мощными и действенными, что вошли в арсенал народной мудрости. Чтобы провести их, надо хотя бы последнюю неделю перед Пасхой держать пост.

Что обязательно нужно сделать в Чистый четверг 2019:

Исходя из самого названия дня, все действия, мысли и молитвы в Чистый четверг должны быть направлены на уборку, наведение порядков и очищение, причем, не только тела и окружающего пространства, но в первую очередь – души и помыслов.

Ранним утром Чистого четверга умойтесь с серебра, то есть окуните в воду серебряную монетку, колечко, цепочку или ложку. В народе верили, что в Чистый четверг приметы о воде и серебре помогут добавить красоту и молодость коже.

Постарайтесь искупаться до восхода солнца в Чистый четверг. По традиции это один из главных ритуалов дня. Лучше окунуться в открытом водоеме, потому что вода в нем наделена в этот день особой силой и целебными свойствами. Но также можно принять душ дома. И не забудьте перед этим помолиться. Совершая омовение, вы сохраните силу и здоровье на целый год, а еще сможете избежать многих болезней.

Убрав свое жилье, вынесите из дома сор, а воду вылейте в то место, где ничего не растет, к примеру, на камни или на дорогу. В Чистый четверг этот обряд поможет вам избавиться от всего негатива в доме.

Постарайтесь все успеть в Чистый четверг и ни в коем случае не оставляйте на Страстную пятницу невымытой посуду и замоченное, но не выстиранное белье. Возвращаться к уборке вам не придется всю пасхальную неделю.