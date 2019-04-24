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Посольство США осудило паспортизацию ОРДЛО

Посольство США осудило паспортизацию ОРДЛО
23:05 Ср, 24 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Посольстве США осудили выдачу паспортов РФ, жителям оккупированных Донецка и Луганска.

Посольство США в Украине осудило указ президента России Владимира Путина относительно выдачи российских паспортов жителям оккупированных Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба посольства.

"Мы осуждаем недавний абсурдный и дестабилизирующий указ России в отношении российских паспортов для жителей Донецка и Луганска", - говорится в сообщении посольства в микроблоге Твиттер.

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В посольстве также отметили, что и Крым, и Донецк с Луганском являются суверенными территориями Украины. Кроме того, в США подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Украина, США, РФ, Посольство, Паспорт, ОРДЛО, Осудило.
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