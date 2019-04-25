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По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи

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По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи
08:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: На смену сухой и теплой погоде по Украине в пятницу на запад и восток страны придут грозы и дожди.

В ближайшие сутки, 25 апреля, сухую теплую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь днем на западе атмосферный фронт обусловит неустойчивую, но теплую погоду, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В Украине - без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой дождь, возможны грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в восточных областях - северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 3-8° тепла, на Закарпатье до 13°; днем 20-25°, на побережье морей 14-19°, в Карпатах 8-13° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 25 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +8...+10, днем +22...+24
  • Львов – ясно, ночью +6...+8, днем +22...+24
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +5...+7, днем +21...+23
  • Тернополь – ясно, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Черновцы – ясно, ночью +4...+6, днем +20...+22
  • Хмельницкий – ясно, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Луцк – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23
  • Ровно – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23
  • Житомир – ясно, ночью +5...+7, днем +21...+23
  • Винница – ясно, ночью +5...+7, днем +21...+23
  • Одесса – ясно, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Николаев – ясно, ночью +4...+6, днем +20...+22
  • Херсон – ясно, ночью +5...+7, днем +21...+23
  • Симферополь – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23
  • Кропивницкий – ясно, ночью +5...+7, днем +20...+22
  • Черкассы – ясно, ночью ++5...+7, днем +21...+23
  • Чернигов – ясно, ночью +4...+6, днем +21...+23
  • Сумы – ясно, ночью +6...+8, днем +22...+24
  • Полтава – ясно ночью +6...+8, днем +22...+24
  • Днепр – ясно, ночью +6...+8, днем +22...+24
  • Запорожье – ясно, ночью +5...+7, днем +22...+24
  • Донецк – ясно, ночью  +5...+7, днем +22...+24
  • Луганск – ясно, ночью +4...+6, днем +22...+24
  • Харьков – ясно, ночью +6...+8, днем +22...+24
  • Киев – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23

На 26 апреля синоптики прогнозируют в восточных и Днепропетровской областях местами небольшой дождь; в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных областях до 13°; днем 20-25°, на Закарпатье и Прикарпатье до 28°, на побережье морей 14-19°.

В Киеве 26 апреля будет сухая теплая погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

27 апреля в Украине переменная облачность. В восточных, западных, днем 27 апреля и местами в северных и Винницкой областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях до 13°; днем 20-25°. В столице 27 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

28-29 апреля прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы; в южных, 28 апреля и в центральных, областях без осадков. Температура ночью 6-12°, днем 28 апреля 18-24°, 29 апреля 15-21°.

В Киеве кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-12°, Днем 28 апреля 19-24°, 29 апреля 16-21°.

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики предупреждают, что в Украине 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Погода, Синоптики, Весна, Прогноз погоды, Погода 25 апреля.
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