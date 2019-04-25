По-летнему тепло: синоптики дали прогноз погоды до самой Пасхи

В ближайшие сутки, 25 апреля, сухую теплую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, лишь днем на западе атмосферный фронт обусловит неустойчивую, но теплую погоду, сообщает в среду Укргидрометцентр.
В Украине - без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой дождь, возможны грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в восточных областях - северо-восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 3-8° тепла, на Закарпатье до 13°; днем 20-25°, на побережье морей 14-19°, в Карпатах 8-13° тепла.
В Киеве - без осадков; температура ночью 6-8° тепла, днем 21-23°.
Прогноз погоды на 25 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 25 апреля в городах Украины:
На 26 апреля синоптики прогнозируют в восточных и Днепропетровской областях местами небольшой дождь; в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, в западных областях до 13°; днем 20-25°, на Закарпатье и Прикарпатье до 28°, на побережье морей 14-19°.
В Киеве 26 апреля будет сухая теплая погода. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 22-24°.
Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua
27 апреля в Украине переменная облачность. В восточных, западных, днем 27 апреля и местами в северных и Винницкой областях небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях до 13°; днем 20-25°. В столице 27 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 20-25°.
Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua
28-29 апреля прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы; в южных, 28 апреля и в центральных, областях без осадков. Температура ночью 6-12°, днем 28 апреля 18-24°, 29 апреля 15-21°.
В Киеве кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-12°, Днем 28 апреля 19-24°, 29 апреля 16-21°.
Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua
Синоптики предупреждают, что в Украине 25-28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.