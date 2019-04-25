Вилкул инициирует увольнение Вятровича

Новости Украины: Вилкул заявил, что для возвращения в страну нормальной жизни нужна смена не только президента, но и его команды, которая провоцировала конфликты, среди них – Вятрович.

Заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александр Вилкул инициирует отставку главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

"Для возвращения в страну нормальной жизни нужна смена не только президента, но и его команды, которая провоцировала конфликты. Среди них – Вятрович", - написал А.Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, Глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович считает, что праздник День победы 9 мая нужно оставить, но выходной день стоит перенести на 8 мая. Он заявляет, что пока этот день остается выходным одновременно с Россией, то он будет иметь российско-советский формат.