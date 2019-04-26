Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 26 апреля

Вы умны и чувствительны: вы — практичный мечтатель, способный достичь невероятного успеха. С одной стороны, вас привлекает сила ума во всех ее проявлениях, но, с другой стороны, вы не выносите жестокости и поэтому можете быть весьма чувствительны к своему окружению.
Вы — чрезвычайно творческая натура и способны глубоко ценить цвет, форму, звук. С этим связаны присущая вам любовь к природе, красоте и роскоши, а также ваша острая потребность в самовыражении.
Будучи весьма влюбчивым человеком, вы тянетесь к людям, которые также способны на искреннее чувство.
Самодисциплина в сочетании с деловым чутьем дадут вам шанс осуществить грандиозные планы и нажить большое состояние. Но при этом, к сожалению, вы также склонны чересчур потакать своим прихотям.
Развитая интуиция позволяет вам проникать в тайны человеческих побуждений, а глубокая восприимчивость поможет вам понять законы вселенной и проникнуться состраданием и любовью к людям.
После 25 лет у вас возрастет желание выражать свои мысли и общаться с близкими людьми. Возможно, вы активно приобретаете знания в этот период.
В 55 лет для вас особую роль начинают играть защищенный тыл, семейный круг и возможность искренне выражать свои чувства. Кроме того, в вас пробуждается сильная потребность о ком-либо заботиться — или самому стать предметом забот.
Поздравляем с днем рождения
И желаем всех-всех благ!
Пусть сопутствует везение,
А порой — случайный фарт.
Пусть в минуты колебания
Будут рядом все друзья.
Пусть от грусти и волнения
Бережет судьбы рука.
Пусть подарит в день рождения
Круг семьи, друзей, подруг
Море теплых ощущений,
Самых радостных минут.
Радости, смеха и счастья желаю.
Пусть исполняются Ваши мечты.
Ангел-хранитель пусть Вам помогает
От планов и к целям построит мосты.
Успеха в работе и доме, везения,
Комфорта, уюта всегда и во всем,
Поддержки, заботы, немного терпения.
Навеки пусть счастьем наполнится дом!
Желаю здоровья, тепла и уюта,
Надежных, веселых и верных друзей.
Желаю стабильного курса валюты,
Побольше счастливых и солнечных дней!
Пусть пользу и радость приносит работа,
Наполнен купюрами твой кошелек,
А отпуск спланирован в южных широтах,
Где синее море и теплый песок!
С днем рождения поздравляю!
В этот день я пожелаю:
Много радости и смеха,
Здоровья крепкого, по жизни — успеха.
Всегда улыбаться и не унывать,
И руку на пульсе держать продолжать.
В семье много счастья, любви и добра.
Путь жизнь твоя будет всегда весела!
Все самые прекрасные слова, звучат
В твой день рождения для тебя.
И я желаю в жизни процветания,
Лишь позитива, радости, признания.
Пусть будут рядом все твои друзья,
Не подведут, не бросят никогда.
Здоровья тебе, счастья и любви,
Пусть у тебя все сбудутся мечты.
Пожелаю тебе в день рождения,
Брать от жизни все самое лучшее,
Чтобы пело всегда настроение,
И судьба была яркой, везучею.
Чтоб улыбками дни твои полнились,
Счастье в гости на чай заходило,
И мечты непременно исполнились,
И веселье твой дом захватило!
Чтоб в душе, как на поле ромашковом,
Было радостно, нежно, спокойно,
Каждый день стал бы лучше вчерашнего,
И успех накрывал, будто волны!
Теплых встреч, сюрпризов ярких,
Замечательных друзей,
Добрых от судьбы подарков
И веселых самых дней!
И пусть небо звездопадом
Жизнь осыпет, не скупясь,
Рухнут в мире все преграды,
Чтоб мечта твоя сбылась!
Пусть любовь и процветанье
В доме царствуют твоем,
А успех и пониманье
Помогают пусть во всем!