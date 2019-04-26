Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 26 апреля

Новости Украины: Вы родились 26 апреля, знак зодиака Телец. Вы полны энергии и воображения, вдох­новенно борясь за свою мечту.

Вы умны и чувствительны: вы — практичный мечтатель, способный достичь невероятного успеха. С одной сторо­ны, вас привлекает сила ума во всех ее прояв­лениях, но, с другой стороны, вы не выносите жестокости и поэтому можете быть весьма чувствительны к своему окружению.

Вы — чрезвычайно творческая натура и способны глу­боко ценить цвет, форму, звук. С этим связа­ны присущая вам любовь к природе, красоте и роскоши, а также ваша острая потребность в самовыражении.

Будучи весьма влюбчи­вым человеком, вы тянетесь к людям, кото­рые также способны на искреннее чувство.

Самодисциплина в сочетании с деловым чутьем дадут вам шанс осуществить гранди­озные планы и нажить большое состояние. Но при этом, к сожалению, вы также склон­ны чересчур потакать своим прихотям.

Развитая интуиция поз­воляет вам проникать в тайны человеческих побуждений, а глубокая восприимчивость поможет вам понять законы вселенной и проникнуться состраданием и любовью к людям.

После 25 лет у вас возрастет желание выражать свои мысли и общаться с близ­кими людьми. Возможно, вы активно приоб­ретаете знания в этот период.

В 55 лет для вас особую роль начинают играть защищен­ный тыл, семейный круг и возможность ис­кренне выражать свои чувства. Кроме того, в вас пробуждается сильная потребность о ком-либо заботиться — или самому стать предметом забот.

Поздравляем с днем рождения

И желаем всех-всех благ!

Пусть сопутствует везение,

А порой — случайный фарт.

Пусть в минуты колебания

Будут рядом все друзья.

Пусть от грусти и волнения

Бережет судьбы рука.

Пусть подарит в день рождения

Круг семьи, друзей, подруг

Море теплых ощущений,

Самых радостных минут.

Радости, смеха и счастья желаю.

Пусть исполняются Ваши мечты.

Ангел-хранитель пусть Вам помогает

От планов и к целям построит мосты.

Успеха в работе и доме, везения,

Комфорта, уюта всегда и во всем,

Поддержки, заботы, немного терпения.

Навеки пусть счастьем наполнится дом!

Желаю здоровья, тепла и уюта,

Надежных, веселых и верных друзей.

Желаю стабильного курса валюты,

Побольше счастливых и солнечных дней!

Пусть пользу и радость приносит работа,

Наполнен купюрами твой кошелек,

А отпуск спланирован в южных широтах,

Где синее море и теплый песок!

С днем рождения поздравляю!

В этот день я пожелаю:

Много радости и смеха,

Здоровья крепкого, по жизни — успеха.

Всегда улыбаться и не унывать,

И руку на пульсе держать продолжать.

В семье много счастья, любви и добра.

Путь жизнь твоя будет всегда весела!

Все самые прекрасные слова, звучат

В твой день рождения для тебя.

И я желаю в жизни процветания,

Лишь позитива, радости, признания.

Пусть будут рядом все твои друзья,

Не подведут, не бросят никогда.

Здоровья тебе, счастья и любви,

Пусть у тебя все сбудутся мечты.

Пожелаю тебе в день рождения,

Брать от жизни все самое лучшее,

Чтобы пело всегда настроение,

И судьба была яркой, везучею.

Чтоб улыбками дни твои полнились,

Счастье в гости на чай заходило,

И мечты непременно исполнились,

И веселье твой дом захватило!

Чтоб в душе, как на поле ромашковом,

Было радостно, нежно, спокойно,

Каждый день стал бы лучше вчерашнего,

И успех накрывал, будто волны!

Теплых встреч, сюрпризов ярких,

Замечательных друзей,

Добрых от судьбы подарков

И веселых самых дней!

И пусть небо звездопадом

Жизнь осыпет, не скупясь,

Рухнут в мире все преграды,

Чтоб мечта твоя сбылась!

Пусть любовь и процветанье

В доме царствуют твоем,

А успех и пониманье

Помогают пусть во всем!