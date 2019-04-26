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Пятница, 26.04.2019

Гройсман проверил качество дороги GO Highway за рулем авто (Видео)

Премьер-министр Владимир Гройсман за рулем авто проехал по дороге, является частью транснационального коридора GO Highway, чтобы проверить качество дорожного покрытия. Об этом глава правительства написал в Facebook и добавил видео путешествия. "Сел за руль и вместе с Славомиром Новаком, Владимиром Омельяном, Владимиром Кистионом проверили качество дорог, которые являются частью транснационального коридора GO Highway. Трасса имеет большое значение для развития украинской логистики, ведь соединит черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами в Балтийском море", - написал премьер. К этому он добавил, что примерно половина дороги уже готова, работы продолжаются в нескольких областях. В 2019 году на проект GO Highway выделяем 4 млрд грн. "Трасса очень важна для Украины, поэтому держим темп", - подчеркнул глава правительства. Также Гройсман напомнил, что особое внимание правительство уделяет местным дорогам. "В 2019 году выделяем на них 14,7 млрд грн.", - уточнил он. Ранее сообщалось, что правительство аккумулирует в 2019 году на восстановление дорог около 55 млрд грн. По словам Гройсмана, в Украине почти месяц назад начался сезон дорожных работ. Власти планируют продолжить финансирование важных инфраструктурных проектов: трасс GO Highway, Днипро - Решетиловка, Одесса - Рени, Запорожье - Мариуполь. Премьер-министр напомнил, что за прошлый год удалось отремонтировать и построить 3800 км украинских дорог. Это самый большой показатель за последние 14 лет. 
Укринформ
Фото: Фейсбук
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Проверка, Видео, Владимир Гройсман, GO Highway, Качество дорожного покрытия, Транснациональный коридор.
10:08 Сегодня Телеграф
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