Госпогранслужба получит для оснащения 24 вертолета

Новости Украины: Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что пограничники получат для оснащения 24 вертолета.

Рассказывая о техническом переоснащении Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что в государственную программу французского производства с 55-ти вертолетов, которые должна получить Украина, для Государственной пограничной службы предоставят 24.

"С конца этого года и весь следующий год мы будем получать эти вертолеты", - сообщил председатель службы. Он добавил, что в ведомстве планируют увеличить количество эскадрилий. Предполагается, что вертолеты разместят в каждом пограничном отряде для быстрого реагирования.

Петр Цигикал отметил, что такая авиация может использоваться в том числе в случае необходимости для нужд местного населения: эвакуации и помощи.

Напоминаем, что четырех граждан Пакистана задержали сотрудники отдела погранслужбы.