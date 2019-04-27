Назначен исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Сергея Калашника.
Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.
"Согласиться с предложением министра экологии и природных ресурсов при назначении исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия" Чернобыльская АЭС "Калашника Сергея Васильевича", - говорится в документе.
Кандидатуру Калашника на эту должность предложило Министерство экологии и природных ресурсов.