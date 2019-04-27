Назначен исполняющий обязанности гендиректора ЧАЭС

Новости Украины: Новым исполняющим обязанности гендиректора ЧАЭС назначен Сергей Калашник.

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности генерального директора Чернобыльской атомной электростанции Сергея Калашника.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением министра экологии и природных ресурсов при назначении исполняющим обязанности генерального директора государственного специализированного предприятия" Чернобыльская АЭС "Калашника Сергея Васильевича", - говорится в документе.

Кандидатуру Калашника на эту должность предложило Министерство экологии и природных ресурсов.