Парубий поделился с украинцами собственным рецептом счастливой паски

Новости Украины: Парубий поздравляет христиан восточного обряда с Пасхой.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан восточного обряда.

Об этом говорится в поздравительном видеообращении спикера.

"Дорогие украинцы, хочу поделиться с вами собственным рецептом счастливой паски: возьмите любовь и доброту, разместите ответственности и уважения, приправьте добрыми делами, добросьте горстку оптимизма, без лишнего шума соедините все составляющие, — счастливая паска готова. С праздником Пасхи! Христос воскрес! Воистину воскрес!" — отметил Парубий.

Напомним, пасхальное богослужение начнется в Софии Киевской в субботу, 27 апреля, в 23:30.