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Кличко в поздравлении с Пасхой призвал украсить лестницы на Подоле

Кличко в поздравлении с Пасхой призвал украсить лестницы на Подоле
08:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Киевский глава Виталий Кличко поздравил всех украинцев с праздником Пасхи.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеоролик с приветствием Кличко на своей странице в Facebook.

В ролике мэр украшает пасхальные яйца и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Эти реконструированные лестницы открыли в столице летом прошлого года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

В Пасхальном ролике также снялся кролик Борис. А все желающие киевляне могли присоединиться к процессу украшения лестницы вместе с мэром.

Пасха 2019: поздравление в стихах и открытках на украинском

"Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем!", - говорит в праздничном видео Кличко.

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Виталий Кличко, Мэр Киева, Пасха.
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