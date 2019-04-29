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ВМС Украины празднуют 101 год своего существования

ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
13:52 Сегодня Телеграф Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: В 1918 году 29 апреля торжественно подняли украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости.

Сегодня, 29 апреля, военно-морские силы Украины празднуют 101 год с момента своего основания. В этот день Севастопольская крепость и флот, которые расположены в Севастополе, подняли украинский флаг.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины. "В 1918 году 29 апреля патриотическое давление украинского большинства экипажей кораблей ЧФ и Украинской общины Севастополя заставили контр-адмирала М. Саблина (Михаила Саблина - ред.), который незадолго до этого согласился занять пост командующего, официально объявил весь Черноморский флот флотом УНР (Украинской Народной Республики - ред.), и отдать приказ в 16:00 торжественно поднять украинские флаги на кораблях и Севастопольской крепости", - говорится в сообщении.

В Эстонии начинаются военные учения НАТО с участием Украины

Напомним, в Одессе проходит заключительная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2019 по стандартам НАТО, в ходе которой рассказали о масштабах события.

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ВМС, Севастополь, Армия, Флот, ВСУ.
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