МИП взялось за дело видеоролика без Крыма в аэропорту "Борисполь"

Новости Украины: В Мининформполитики начали служебное расследование относительно монтажа видеоролика с изображением карты Украины без Крыма.

В Министерстве информационной политики начали служебное расследование относительно монтажа видеоролика с изображением карты Украины без Автономной Республики Крым, который демонстрировался в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИП.

«О некорректном изображении карты Европы в промо ролике, который демонстрировался в аэропорту «Борисполь» Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, которая взята с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления - Турция, страны Балтии, Дания и Крым», - сказано в документе.

Также отмечается, что ролик был показан всего несколько раз и сразу снят с ротации. Корректная версия видео уже передана для трансляции.

«МИП уже начало служебное расследование о причинах такого недопустимого сбоя и всячески будет способствовать полиции в расследовании этого инцидента», - заверили в министерстве.