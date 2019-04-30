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МИП взялось за дело видеоролика без Крыма в аэропорту "Борисполь"

МИП взялось за дело видеоролика без Крыма в аэропорту "Борисполь"
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Мининформполитики начали служебное расследование относительно монтажа видеоролика с изображением карты Украины без Крыма.

В Министерстве информационной политики начали служебное расследование относительно монтажа видеоролика с изображением карты Украины без Автономной Республики Крым, который демонстрировался в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИП.

«О некорректном изображении карты Европы в промо ролике, который демонстрировался в аэропорту «Борисполь» Министерство информационной политики Украины сообщает, что из-за технического сбоя в конечном варианте ролика осталась карта, которая взята с фотостоков, в которой отсутствуют некоторые направления - Турция, страны Балтии, Дания и Крым», - сказано в документе.

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Также отмечается, что ролик был показан всего несколько раз и сразу снят с ротации. Корректная версия видео уже передана для трансляции.

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«МИП уже начало служебное расследование о причинах такого недопустимого сбоя и всячески будет способствовать полиции в расследовании этого инцидента», - заверили в министерстве.

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Аэропорт "Борисполь", Крым, Карта, Борисполь, Мининформполитики.
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