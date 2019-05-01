Именины (День Ангела) Тамары: значение имени и поздравления

Новости Украины: Существует написание имени через букву "о" – Томара. Уменьшительно-ласкательное обращение Мара также является самостоятельным именем.

Имя Тамара имеет древнееврейские корни и происходит от слова "тамар", что в переводе означает "финиковая пальма". Но есть еще и другое мнение, судя по которому имя произошло от финикийского слова "фамарь", переводимое словом "пальма", "смоковница".

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С детства Тамара не любит монотонной жизни и поэтому старается ее хоть чем-то разнообразить. Книги с длинным содержанием, долгие игры – это не для нее. Тамара прирожденная артистка, она любит, чтобы на нее обращали внимание гости или зрители, делая для этого все возможное. Перед родителями играет роль послушной дочери. Может завидовать своим подругам, которые красивее и в чем-то успешнее ее. Однако, в своей жизни она устраивается лучше, чем они. Тамара имеет очень разнообразные интересы. Она любит мечтать и фантазировать.

В общении с окружающими эта женщина довольно мила и полностью доступна для выслушивания чьих-то суждений. Даже детям легко говорить и играть с ней. Что бы она ни делала, все у нее получается на высоком уровне, потому что она обладает такими качествами, как обязательность и трудолюбие. Порой Тамара может критиковать чьи-либо действия, при этом, стремится занять положение лидера. Она очень решительная, а иногда даже властная. Женщина с таким именем – сильная личность, с крутым, но самостоятельным нравом.

Тамара может очень быстро вспылить, но потом довольно быстро отходит. Эта обаятельная женщина – по сути, ребенок, о котором нужно заботиться и стараться оберегать. если Тома встречается с большими трудностями в жизни, с которыми не так-то легко справиться, она уходит в себя и прячется там, как черепаха в своем панцире. Как правило, из-за напористого и прямолинейного характера у нее нередко возникают конфликты с окружающими людьми.

Тамара очень строго относится к самой себе, поэтому не позволяет эмоциям и чувствам переходить за край, если что-то случается в ее жизни. Но в то же время, она готова выслушать и по возможности помочь тому, у кого случилось какое-либо несчастье.

Сразу после того, как Тамара выходит замуж, начинают проявляться некоторые особенности ее характера. Например, она стремится занять в семье лидирующее положение. И это иногда может привести к разводу. Однако со своей стороны домочадцы этой волевой женщины порой чрезмерно пользуются ее энергией и добротой. Тамара – экономная хозяйка, однако, если дело касается покупки чего-либо для детей, даже цена не сможет остановить ее, чтобы не купить это. Видно, что она любящая и заботливая мать, а также эта женщина – нежная и преданная жена. Она легко находит повод для ревности и не постесняется устроить сцену при чужих людях. Тамара стремится создать в своем доме комфорт и уют, что у нее неплохо получается. Вкусно и сытно готовит.

Тамара может удачно проявить себя, как в женских, так и в мужских профессиях. Даже если выбранная работа не будет связана с искусством и творчеством, то она все равно найдет применение своим талантам в этой сфере. ее прельщает медицинская и образовательная область. Однако, кроме того, что она может стать хорошим медиком, учителем или воспитателем, она сможет добиться успеха и в роли администратора, бизнесмена, и даже водителя.

Поздравления

С праздником тебя, Тамара!

Будь веселой. Будь такой:

Доброй, светлой и счастливой.

Прогоняй всю грусть долой.

Пусть удача в твоей жизни

Не предаст, не подведет.

А крепчайшее здоровье

Никогда пусть не уйдет.

Тома, Томочка, Тамара,

Ты прекрасна, спору нет.

Знаем, у тебя есть тайна —

Красоты твоей секрет!

Мы тебе желаем дольше

Оставаться молодой,

Милой, доброй и счастливой.

Ну а мы всегда с тобой.

Тамарочка, желаю искренне тебе

Такой же быть всегда красивой.

Пусть будет гладко все в твоей судьбе,

Чтоб оставалась ты всегда счастливой.

Не огорчают пусть невзгоды и печаль,

Пускай проблем вообще не будет.

Здоровье крепким будет, словно сталь,

Порой пусть происходит в жизни чудо.

Пей шампанское и виски,

Кушай суши и омара,

В общем, жизни королевской

Пожелаю я, Тамара.

Вилла будет пусть и яхта,

Бентли у ворот стоит,

А на белых одеялах

Принц прекрасный пусть лежит.

Шуба будет пусть из меха,

А в ушах блестят бриллианты,

А судьба пусть предлагает

Яркие лишь варианты.

Тамара, я тебе желаю,

Здоровья, счастья и добра.

Тебя сегодня поздравляю,

Красивой будь такой всегда.

Желаю я тебе достатка,

Желаю жить всегда в любви,

Жизнь у тебя пусть будет сладкой,

А ты твори, а ты — живи.

Поздравляю Вас, Тамара,

И желаю лучших дней,

Чтобы светлые полоски

Жизнь толкала к Вам быстрей,

Чтоб и телом, и душою

Вас досуг не утомил,

Чтоб в семье царил достаток,

И согласие, и мир,

Чтобы каждый удивлялся:

Как у Вас все так легко?

Чтобы Вы смогли забраться

Даже очень высоко.

Пусть с тобой, Тамара,

Счастье ходит парой,

Солнце пусть с тобою

Весело смеется,

Каждый новый день

Светел будет, ярок,

Пусть тебе все в жизни,

Тома, удается.

Чтоб была счастливой,

Желанной и любимой,

В сердце у тебя,

Чтоб любовь жила,

Чтоб дорога жизни

Была ровной, длинной,

К сказке и мечте,

Чтоб тебя вела.