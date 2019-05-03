День кондитера-2019: интересные факты о празднике

Новости Украины: В этом искусстве необходима особая вкусовая память, отличное обоняние и утонченный вкус, громадное творческое воображение.

3 мая в Украине отмечают День кондитера. Это не просто специалисты, которые радуют нас вкусностями, но и настоящие художники, которые доказали, что работа кондитера сравнивается с работой художника и даже архитектора.

Пять интересных фактов об этом празднике

Самые необычные конфеты изготавливают в Финляндии. Там можно найти кислые (как лимон), соленые (к пиву) и даже со вкусом нефти.

Шоколадная река в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" была по-настоящему сделана из шоколада и состояла из более 500 литров воды, смешанной со сливками и шоколадом. Однако река не долго имела эстетический вид.

Вы будете удивлены, но круассан изобрели не во Франции. Изначально это был небольшой торт, и впервые он появился в Австрии. Также есть еще одна легенда, в ней говорится, что в 1683 году в честь победы над Оттоманской империей венский пекарь Питер Вендлер придал булочке форму полумесяца, который украшал турецкие флаги. Круассан стал мучным символом чудесного спасения Вены от турецкой армии.

Как бы это странно не звучало, но большинство кондитеров – стройные люди, ведь они прекрасно знают, сколько калорий в этих невероятных сладостях.

Слово "кондитер" могло иметь другое название. К примеру, была версия "сахаровар" или "маршмеллер". Привычное для нас слово происходит от итальянского слова "кандиере", которое означает "варить в сахаре". А вот наиболее стремительное развитие на территории Европы кондитерское дело имело в Венеции (к концу XV – началу XVI века).