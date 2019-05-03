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День кондитера-2019: интересные факты о празднике

День кондитера-2019: интересные факты о празднике
08:35 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В этом искусстве необходима особая вкусовая память, отличное обоняние и утонченный вкус, громадное творческое воображение.

3 мая в Украине отмечают День кондитера. Это не просто специалисты, которые радуют нас вкусностями, но и настоящие художники, которые доказали, что работа кондитера сравнивается с работой художника и даже архитектора.

Пять интересных фактов об этом празднике

Самые необычные конфеты изготавливают в Финляндии. Там можно найти кислые (как лимон), соленые (к пиву) и даже со вкусом нефти.

Шоколадная река в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" была по-настоящему сделана из шоколада и состояла из более 500 литров воды, смешанной со сливками и шоколадом. Однако река не долго имела эстетический вид.

Вы будете удивлены, но круассан изобрели не во Франции. Изначально это был небольшой торт, и впервые он появился в Австрии. Также есть еще одна легенда, в ней говорится, что в 1683 году в честь победы над Оттоманской империей венский пекарь Питер Вендлер придал булочке форму полумесяца, который украшал турецкие флаги. Круассан стал мучным символом чудесного спасения Вены от турецкой армии.

Приметы и обряды на 3 мая – День Федора

Как бы это странно не звучало, но большинство кондитеров – стройные люди, ведь они прекрасно знают, сколько калорий в этих невероятных сладостях.

Слово "кондитер" могло иметь другое название. К примеру, была версия "сахаровар" или "маршмеллер". Привычное для нас слово происходит от итальянского слова "кандиере", которое означает "варить в сахаре". А вот наиболее стремительное развитие на территории Европы кондитерское дело имело в Венеции (к концу XV – началу XVI века).

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История, Десерты, Интересные факты, Выпечка, Праздники, Кондитеры, 3 мая, День кондитера, Праздник 3 мая.
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