Статья о "незаконном обогащении": главе КС аннулировали визу в США

Новости Украины: Председатель Конституционного суда лишился визы США накануне визита "по приглашению" для укрепления диалогов с коллегами.

Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку аннулировали визу в США.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на своей странице в Facebook.

”У главы Конституционного суда Украины случилась неприятность. Господину Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Источники отмечают, что Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении”, - говорится в заметке.

Данную информацию подтвердил источник в КСУ. ”Да, был такой случай. Ехать в США он должен был еще в марте для того, чтобы оправдаться именно за решение КСУ об отмене ответственности за незаконное обогащение”, - сказал собеседник.

Сам председатель КСУ на своей странице в Facebook 11 марта, анонсировав свой визит в США, в частности, отметил, что это визит ”по приглашению”. ”Мною принято приглашение осуществить визит 19-21 марта в Вашингтон для укрепления диалога с нашими коллегами, освещения вызовов, стоящих перед Конституционным судом в современных условиях”, - написал Шевчук.

Также Шевчук написал и об отмене судом статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. ”Обструкция, которой подвергается суд после вынесения решений, противоречащих ”уличном пониманию”, не является признаком правового и цивилизованного государства”, - подчеркнул он.

При этом ни на странице Шевчука в Facebook, ни на сайте КСУ нет информации, что посещение состоялось, или же - что оно отменено.