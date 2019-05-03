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Регистрация на экзамены будущих магистров начнется 13 мая

Регистрация на экзамены будущих магистров начнется 13 мая
18:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: Регистрация вступительных экзаменов для поступающих в магистратуру начнется 13 мая.

В Украине с 13 мая до 3 июня 2019 года начинается регистрация абитуриентов для участия в едином профессиональном экзамене. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Регистрация для составления единого вступительного экзамена по иностранному языку и единого вступительного экзамена стартует 13 мая и продлится до 18:00 3 июня.

Основная сессия единого вступительного экзамена состоится 2 июля, единого вступительного экзамена - 4 июля. 

"Напомним, что в этом году все, кто желает получить степень магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", должны принять участие в ЕФВВ и ЕВИ", - отмечается в сообщении. 

Все выпускники с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике

Для вступления для получения степени магистра по специальностям 027 "Музееведение, памятниковедение", 028 "Менеджмент социокультурной деятельности", 029 "Информационная, библиотечная и архивное дело" отрасли знаний 02 "Культура и искусство", специальностям отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 04 "Богословие", 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 12 "Информационные технологии", 24 "Сфера обслуживания", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") нужно составить единый вступительный экзамен по иностранному языку. 

Напомним, поступающим в медицинские и педагогические вузы предлагают первоочередное поступление на бюджет за отработку в сельской местности по специальности.

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Экзамен, УЦОКО, Украинский центр оценивания качества образования, Единый вступительный экзамен.
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