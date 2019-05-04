В Украине 5 мая тепло и облачно, на Западе - дождь

В течение 5-6 мая в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы; температура ночью 6-11°, днем 5 мая 14-19°, 6 мая - 11-16°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в Житомирской и Винницкой областях умеренный, 6 мая и в Киевской, Черкасской и Одесской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в северных областях 6 мая 16-21°.
Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:
Прогноз погоды на 5 мая
Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.
"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.