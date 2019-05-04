В Украине 5 мая тепло и облачно, на Западе - дождь

Новости Украины: В воскресенье, 5 мая, ожидается облачная погода с прояснениями на большей части территории Украины, однако в западной части страны будут дожди.

В течение 5-6 мая в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы; температура ночью 6-11°, днем 5 мая 14-19°, 6 мая - 11-16°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в Житомирской и Винницкой областях умеренный, 6 мая и в Киевской, Черкасской и Одесской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в северных областях 6 мая 16-21°.

Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Львов – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Ивано-Франковск – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Тернополь – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Черновцы – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Луцк – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Ровно – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Житомир – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22

Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +21...+23

Одесса – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Николаев – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Херсон – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +19...+21

Кропивницкий – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Черкассы – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Чернигов – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22

Сумы – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22

Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Днепр – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Запорожье – ясно, ночью +9...+11, днем +19...+21

Донецк – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Луганск – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Харьков – ясно, ночью +9...+11, днем +22..+24

Киев – область, ночью +9...+11, днем +20...+22

Прогноз погоды на 5 мая

Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.