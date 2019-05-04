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В Украине 5 мая тепло и облачно, на Западе - дождь

В Украине 5 мая тепло и облачно, на Западе - дождь
08:18 Сб, 4 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 5 мая, ожидается облачная погода с прояснениями на большей части территории Украины, однако в западной части страны будут дожди.

В течение 5-6 мая в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы; температура ночью 6-11°, днем 5 мая 14-19°, 6 мая - 11-16°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в Житомирской и Винницкой областях умеренный, 6 мая и в Киевской, Черкасской и Одесской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в северных областях 6 мая 16-21°.

Прогноз погоды 5 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Львов – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Тернополь – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Черновцы – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Луцк – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18
  • Ровно – дождь, ночью  +8...+10, днем +16...+18
  • Житомир – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Одесса – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Николаев – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Херсон – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +19...+21
  • Кропивницкий – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Черкассы – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Чернигов – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Сумы – облачно, ночью +9...+11, днем +20...+22
  • Полтава – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Днепр – ясно, ночью +9...+11, днем +21...+23
  • Запорожье – ясно, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Донецк – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24
  • Луганск – ясно, ночью +9...+11, днем +22...+24
  • Харьков – ясно, ночью +9...+11, днем +22..+24
  • Киев – область, ночью +9...+11, днем +20...+22

Прогноз погоды на 5 мая

Напомним, синоптики рассказали, что в мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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