"Желтый уровень опасности": по всей Украине 4 апреля грозы

Новости Украины: Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня, 4 апреля, дожди с грозами с сильными порывами ветра.

Сегодня в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 4 мая

В Киеве и Киевской области в течение суток грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

Напомним, в течение 5-6 мая в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы; температура ночью 6-11°, днем 5 мая 14-19°, 6 мая - 11-16°. На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только в Житомирской и Винницкой областях умеренный, 6 мая и в Киевской, Черкасской и Одесской областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в северных областях 6 мая 16-21°.