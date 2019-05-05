Проводное воскресенье 2019: традиции и обряды поминального дня

Новости Украины: В след за Воскресеньем Господнем (Пасхой) наступает Проводная неделя.

Проводное воскресенье в 2019 году приходится на 5 мая. В этот день все, у кого умер кто-то из родственников или друзей, идут на службу в церковь, а также на кладбище.

В народе этот день называется Красной горкой. Название Антипасха означает "противоположный Пасхе" — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

Сегодня можно веселиться и привлекать в жизнь любовь. Это воскресенье открывает период венчаний, которые во время Великого поста были запрещены. На Красную горку возобновляются ухаживания, девушки присматривают себе спутника жизни.

В этот день не следует предаваться унынию. Необходимо провести его весело, навестить родственников или друзей. Сегодня нельзя ни с кем ссориться, если конфликт произошел, то ссора может продлиться весь год. Вечером не следует оставаться дома, необходимо выходить на вечерние гулянья, чтобы себя показать и на других посмотреть.

На Фомино воскресенье нельзя заниматься тяжелым трудом, нельзя работать с землей, согласно приметам, все, что посадить в землю в этот день, погибнет, не приживется, не даст урожай.

Важная смысл Красной горки в том, что она символизирует обновление мира воскресением Господа Иисуса Христа, а параллельно с ней происходит и весеннее обновление - воскрешение природы от зимней спячки.

Услышать колокольный звон на Антипасху – хороший знак, который сулит здоровье и удачу в делах на целый год.

На Антипасху была традиция разбивать глубокую тарелку – к счастью и прибавлению в семье.