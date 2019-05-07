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Украинцам советуют не посещать юг Израиля

Украинцам советуют не посещать юг Израиля
14:24 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: МИД советует украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля из-за эскалации противостояния.

В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от посещения южных территорий Израиля в связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуем безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - говорится в сообщении департамента, обнародованном во вторник.

В МИД напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Израиля, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины: + 972 546-676-782, [email protected]

Доступна и "горячая линия" МИД: +38 (044) 238-16-57, [email protected]

Ранее 6 мая СМИ сообщили, что Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В то же время, в Израиле заявили, что израильская армия готова продолжать удары по сектору Газа.

Напомним, из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили около 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

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Израиль, МИД, Обстрел, Палестина, ХАМАС, ВВС, Сектор Газа.
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