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Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди

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Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки будет прохладно и продолжатся дожди.

 В Украине в ближайшие сутки, 9 мая, погоду в большинстве областей, кроме северо-запада, будут определять атмосферные фронты; прохладный воздух охватит почти всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Лишь на востоке страны будет теплее, хотя и здесь дневная температура станет ниже, чем в предыдущие дни.

В Украине, кроме западных регионов, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областей, ожидаются дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в восточной части страны ночью 10-15°, днем 19-22°; на остальной территории ночью 2-8° тепла (в западных областях на поверхности почвы и кое-где в воздухе заморозки 0-3°), днем 13-18° тепла.

В Киеве 9 мая без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 14-16°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 9 мая в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +2...+4, днем +14...+16
  • Львов – ясно, ночью +3...+5, днем +16...+18
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +1...+3, днем +17...+19
  • Тернополь – ясно, ночью +2...+4, днем +16...+18
  • Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Хмельницкий – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Луцк – ясно, ночью +2...+4, днем +15...+17
  • Ровно – ясно, ночью  +1...+3, днем +16...+18
  • Житомир – ясно, ночью +4...+6, днем +15...+17
  • Винница – ясно, ночью +4...+6, днем +16...+18
  • Одесса – дождь, ночью +6...+8, днем +15..+17
  • Николаев – дождь, ночью +5...+7, днем +16...+18
  • Херсон – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Симферополь – дождь, ночью +7...+9, днем +16...+18
  • Кропивницкий – дождь, ночью +6...+8, днем +16...+18
  • Черкассы – дождь, ночью +3...+5, днем +15...+17
  • Чернигов – дождь, ночью +4...+6, днем +15...+17
  • Сумы – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19
  • Полтава – дождь, ночью +7...+9, днем +15...+17
  • Днепр – дождь, ночью +7...+9, днем +17...+19
  • Запорожье – дождь, ночью +8...+10, днем +17...+19
  • Донецк – дождь, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Луганск – дождь, ночью +13...+15, днем +20...+22
  • Харьков – дождь, ночью +12...+14, днем +19...+21
  • Киев – ясно, ночью +5...+7, днем +14...+16

В Украине 10 мая прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных и большинстве южных областей будет без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°.

В Киеве 10 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

На 11 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°. В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

12-13 мая - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части - без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-24°.

В Киеве и области небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 12 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

В мае Карпаты засыпает снегом

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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Погода, Дожди, Снег, Заморозки, Синоптики, Прогноз погоды, Грозы, Погода 9 мая.
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