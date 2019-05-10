Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами

Новости Украины: Всю Украину 11 мая, преимущественно днем, будут поливать дожди, температура воздуха сохранится на отметке 16-21 градусов.

В Украине в ближайшие сутки, 10 мая, ожидаются дожди по всей территории страны. Во всех областях синоптики прогнозируют грозы и достаточно теплую температуру днем: от 16 до 22 градусов днем и от 7 до 10 градусов ночью, сообщает Укргидрометцентр.

Температура на востоке Украины будет незначительно выше, чем на западе. Дожди на востоке и западе ожидаются и днем и ночью. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На юге и центре преимущественно теплая погода с дождями днем, ночью синоптики не прогнозируют осадков.

В Киеве 11 мая температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, ночью - 8-10 градусов по Цельсию. Днем дожди с грозами.

Прогноз погоды 11 мая в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +7...+9, днем +20...+22

Львов – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Ивано-Франковск – ясно, ночью +9..+9, днем +16...+18

Тернополь – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Черновцы – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Хмельницкий – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Луцк – ясно, ночью +7...+9 днем +17...+19

Ровно – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Житомир – ясно, ночью +8...+10, днем +18..+20

Винница – ясно, ночью +8...+10, днем +18...+20

Одесса – дождь, ночью +8...+10, днем +16..+18

Николаев – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Херсон – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Симферополь – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Кропивницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Черкассы – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Чернигов – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Сумы – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Полтава – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Днепр – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Запорожье – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Донецк – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20

Луганск – дождь, ночью +8...+10, днем +20...+22

Харьков – дождь, ночью +8...+10, днем +19...+21

Киев – ясно, ночью +9...+11, днем +18...+20

Прогноз погоды на 11 мая

12-13 мая - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части - без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-24°.

В Киеве и области небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 12 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.