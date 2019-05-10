Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами

В Украине в ближайшие сутки, 10 мая, ожидаются дожди по всей территории страны. Во всех областях синоптики прогнозируют грозы и достаточно теплую температуру днем: от 16 до 22 градусов днем и от 7 до 10 градусов ночью, сообщает Укргидрометцентр.
Температура на востоке Украины будет незначительно выше, чем на западе. Дожди на востоке и западе ожидаются и днем и ночью. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. На юге и центре преимущественно теплая погода с дождями днем, ночью синоптики не прогнозируют осадков.
В Киеве 11 мая температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, ночью - 8-10 градусов по Цельсию. Днем дожди с грозами.
Прогноз погоды 11 мая в городах Украины:
Прогноз погоды на 11 мая
12-13 мая - небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 12 мая ночью в Украине, 13 мая в южной части - без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-24°.
В Киеве и области небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 12 мая без существенных осадков. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.