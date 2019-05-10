Глава венгерского "Йоббика" занесен в базу "Миротворца"

Новости Украины: Лидер венгерской партии "Йоббик" попал в список "Миротворца".

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Томаш Шнайдер занесен в базу центра "Миротворец" за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом "Миротворец" сообщил в Twitter.

"Глава венгерских йоббиков попал в "Чистилище" за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, разжигание межнациональной розни и вмешательство во внутренние дела Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало закарпатское издание Mukachevo.net во время недавнего посещения Береговского района Закарпатской области с частным визитом Шнайдер высказался за приобретение Закарпатьем "автономии".