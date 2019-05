Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

"За последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже, в том числе и русскоязычных, о которых, как они заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и позволить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины", - написал К.Волкер в своем аккаунте в Twitter.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.

should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to control. https://t.co/DToaIrN3dP

