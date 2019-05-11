Скачать
Суббота, 11.05.2019
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона

Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами

Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: На всей территории Украины 12 мая преимущественно облачно с кратковременными дождями

В воскресенье, 12 мая, местами кратковременные дожди, грозы, только ночью  без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12-13 мая переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, только ночью 12 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. На Западе Украины ожидается солнечная погода с дневной температурой 19-22°, ночью 8-11°, без осадков. На остальной территории Украины, за исключением Луганска, ожидаются дожди, преимущественно днем.

Прогноз погоды 12 мая в городах Украины:

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

В мае Карпаты засыпает снегом

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
03 Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
04 В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
05 Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Нигерии освободили 900 детей из плена
В Нигерии освободили 900 детей из плена
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь