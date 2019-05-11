Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами

Новости Украины: На всей территории Украины 12 мая преимущественно облачно с кратковременными дождями

В воскресенье, 12 мая, местами кратковременные дожди, грозы, только ночью без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12-13 мая переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, только ночью 12 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°. На Западе Украины ожидается солнечная погода с дневной температурой 19-22°, ночью 8-11°, без осадков. На остальной территории Украины, за исключением Луганска, ожидаются дожди, преимущественно днем.

Прогноз погоды 12 мая в городах Украины:

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.