Дела экс-министра экологии Злочевского могут реанимировать

Новости Украины: Несколько дел бывшего министра экологии Злочевского планируется возобновить к расследованию.

Генпрокуратура сейчас пытается реанимировать уголовное дело в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, которое ранее было проиграно в лондонском суде.

Соответствующую цитату из интервью генпрокурора Юрия Луценко «New York Times» разместила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

В частности, как отметил генпрокурор, у ГПУ было три производства в отношении Злочевского. Первое касалось уклонения от налогов, второе - отмывания грязных денег, а третье - хищения государственных ресурсов.

"Производство по ст. 209 УК Украины сводилось к тому, что господин Злочевский имел счета в Британии, которые, по мнению следствия, не подтверждались его доходами. Это дело еще до моего прихода было проиграно в Лондонском суде, где Злочевский показал, что на его счет еще до начала следствия поступили средства за продажу одной из нефтебаз. К сожалению, Генеральная прокуратура тех времен не смогла привести контраргументы, и Лондонский суд закрыл дело, к тому же наши лондонские коллеги уплатили штрафные санкции суда", - напомнил Луценко.

"Сейчас мы пытаемся реанимировать дело, проигранное в Лондонском суде. Как вы знаете, прокурор Кулик недавно выдвинул подозрение господину Злочевскому в отмывании денег. Мы пытаемся по-новому привлечь его к ответственности за это", - добавил генпрокурор.

Он также напомнил, что дело в отношении Злочевского относительно неуплаты налогов было завершено в ГПУ, и Злочевский осенью 2016 года в рамках этого производства уплатил в госбюджет 180 млн грн налогов и штрафных санкций. "Согласно украинскому законодательству, при добровольной уплате налогов уголовная ответственность не наступает, а значит производство было закрыто", - отметил генпрокурор.

При этом он отметил, что дело относительно хищения государственных ресурсов было передано в НАБУ, где, согласно заявлениям руководителя САП Назара Холодницкого, его закрыли из-за того, что якобы детективы НАБУ не осуществили никаких следственных действий.

Как сообщалось, Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой. В январе 2015 года ГПУ объявила его в розыск. Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карта о розыске экс-министра. Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.