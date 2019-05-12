Военные начали тренировки по захвату судов: видео

Новости Украины: Украинские моряки начали учения по захвату судов в составе абордажных групп.

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командование Сил специальных операций ВС Украины отрабатывают захват судов в открытом море в рамках тренировок. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержано и уничтожено условного противника в условиях ближнего боя", - говорится в заметке.

Как сообщалось, украинские и британские военные провели обучение PASSEX в Черном море. Ранее Вооруженные силы Украины провели учения по противовоздушной обороны.