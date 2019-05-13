Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди

Новости Украины: В начале недели в Украине будет тепло, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие сутки, 13 мая, погоду в Украине будет определять теплая преимущественно влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Приазовье, днем по всей Украине местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в Украине, кроме северных и восточных областей, местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в Карпатах и Прикарпатье 13-18°.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 13 мая в городах Украины:

Ужгород – гроза, ночью +9...+11, днем +21...+23

Львов – гроза, ночью +8...+10, днем +17...+19

Ивано-Франковск – дождь, ночью +8...+10, днем +19...+21

Тернополь – гроза, ночью +9...+11, днем +19...+21

Черновцы – дождь, ночью +8...+10 днем +19...+21

Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +19...+21

Луцк – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21

Ровно – дождь, ночью +9...+1, днем +19...+21

Житомир – дождь, ночью +8...+10 днем +19...+21

Винница – дождь и грозы, ночью +9...+11, днем +20...+22

Одесса – дождь, ночью +9...+11, днем +22..+24

Николаев – дождь, ночью +9...+11, днем +22..+24

Херсон – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Симферополь – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22

Кропивницкий – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Черкассы – дождь, ночью +9...+11, днем +20...+22

Чернигов – дождь, ночью +9...+11, днем +21...+23

Сумы – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Полтава – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Днепр – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Запорожье – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Донецк – дождь, ночью +10...+12, днем +22...+24

Луганск – дождь, ночью +10...+12, днем +22...+24

Харьков – дождь, ночью +9...+11, днем +22...+24

Киев – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Во вторник, 14 мая, в западных областях Украины ночью без осадков, днем грозовые дожди; температура ночью 7-12°, днем 15-20°. На остальной территории без осадков; температура ночью 9-14°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве 14 мая - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 15 мая, в западных областях ночью без осадков, в остальное время грозовые дожди; температура ночью 7-12°, днем 15-20°. На остальной территории без осадков, лишь в северных и Винницкой областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 9-14°, днем 20-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области осадки не прогнозируются, лишь днем 15 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

В четверг и пятницу, 16-17 мая в Украине ожидаются грозовые дожди, лишь в южных и восточных областях 16 мая без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 21-27°, в западных областях местами 18-20°.

В столичном регионе 16 мая ночью без осадков, днем местами, 17 мая повсеместно кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.