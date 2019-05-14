Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода

Новости Украины: Север и запад Украины 14 мая, преимущественно днем, будут поливать дожди, температура воздуха сохранится на отметке 19-24 градуса.

В Украине во вторник, 14 мая, облачная погода будет сохранятся весь день. В западных, северных и Луганской областях местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, и грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14 мая 15-20°.

В Киеве и области 14 мая переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 14 мая в городах Украины:

Ужгород – дождь, ночью +10...+12, днем +17...+19

Львов – дождь, ночью +9...+11, днем +15...+17

Ивано-Франковск – дождь, ночью +8...+10, днем +14...+16

Тернополь – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19

Черновцы – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19

Хмельницкий – дождь, ночью +9...+11, днем +18...+20

Луцк – дождь, ночью ночью 9...+11, днем +18...+20

Ровно – дождь, ночью ночью 9...+11, днем +18...+20

Житомир – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Винница – облачно, ночью +9...+11, днем +21...+23

Одесса – облачно, ночью +11...+13, днем +19..+21

Николаев – облачно, ночью +10...+12, днем +20...+22

Херсон – облачно, ночью +9...+11, днем +22...+24

Симферополь – облачно, ночью +10...+12, днем +21...+23

Кропивницкий – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Черкассы – дождь, ночью +9...+11, днем +21...+23

Чернигов – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+24

Сумы – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Полтава – дождь, ночью +11...+13, днем +23...+25

Днепр – облачно, ночью +11...+13, днем +23...+25

Запорожье – облачно, ночью +10...+13, днем +21...+25

Донецк – облачно, ночью +10...+13, днем +21...+25

Луганск – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+25

Харьков – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+25

Киев – дождь, ночью +11...+13, днем +21...+23

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.