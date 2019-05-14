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Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника

Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника

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Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народе говорили, что хорошая погода позволит получить в будущем богатый урожай.

За то в народе Еремея запрягальником прозвали, что он самого нерадивого мог на работу из дома погнать: "На Еремея и ленивая соха в поле выезжает".

Ведь согласно закону, с давних времен у хлеборобов принятому, "сей неделю после Егория и другую после Еремея", а не то упустишь время и уже не придется "ни молотить, ни веять". И уж конечно "хлеб засевать, не пиры пировать", тут к делу особенно серьезный подход требовался. 14 мая следовало опасаясь недоброго глаза, на первый посев выезжать в поле ночью. Причем в одних областях России считалось, что на хороший урожай можно рассчитывать только в том случае, если сев приходился на новолуние. А в других областях на новую луну ничего не сажали, полагая, что все посеянное либо холодом побьет, либо червь поест. Но зато и те и другие в день посева никому ни взаймы, ни за деньги не дали бы не то что куска хлеба, но даже зернышка самого маленького, иначе весь год только и будешь отдавать, ничего взамен не получая. А вот красть семена нисколько не возбранялось, ведь из них самый лучший хлеб родился, самая пузатая репа, ядреная морковь и сладкая кукуруза.

Обычно 14 мая зацветал крыжовник, прилетали стрижи, которых встречали с особой радостью и угощали хлебными крошками, семенами конопли. В народе этот день называли по-разному: Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник, Яремник-Засеватель посевы. Конечно, все эти названия были неслучайны: действительно, на Еремея проводилось большое количество посевных работ, погода устанавливалась теплая, и говорили, что лето уже совсем близко. Вспоминали весну и встречали ее, называя данный день прллетьем. Говорили, что 14 мая даже самая ленивая соха в поле идет.

В православной церкви 14 мая совершали молитвы во славу святого Иеремии, который в народе был известен как Запашник или Запрягальник. Согласно принятым обычаям, именно сейчас начинались самые тяжелые и изнурительные работы, которые были очень важны для земледельцев. Неудивительно, что в этот период народ особенно просил Божьей помощи и защиты от негативных природных явлений, которые могли помешать получить богатый урожай. Существовало верование, согласно которому Иеремия в день 14 мая запрягает свою небесную колесницу и сеет хлеб, чем и помогает земледельцам. После того, как люди и домашние животные окончательно устанут во время страды, Иеремия впрягал животных и самостоятельно завершал все работы. Такое верование появилось потому, что имя Еремея созвучно со словом "ярмо". И также говорили, что в дни своих пророчеств по велению Бога он носил "узы древяны и клады".

С первой росой 14 мая народ выходил в поле сеять, но перед этим крестьяне обязательно служили молебен пророку Иеремии. Как только засевальщики вступали на землю, они обращались с молитвой, глядя на Восток, Юг и Запад. Бросали по горсти жита на каждую сторону и кланялись. Только после этого можно было приступать к работе. Сеяли овес с 14 мая и до тех пор, пока цвели яблони и груши или не переставали летать черные длинные мухи, которых называли овсяными мухами.

Народные приметы

Облачная погода в этот день – зима придет рано и будет очень морозной

Ясная погода – будет хороший урожай

Появились комары на Еремея – пора отправляться в поле и сеять рожь

Нельзя 14 мая давать взаймы зерна и семена – урожая не будет

Еловые шишки краснеют, а сосновые становятся зелеными – можно сеять ячмень

Знаменательные события в истории: 14 мая 2019 года

Стоит непогода – примета того, что зима будет суровой Вечерняя роса предвещает ясный день

Когда вся вода от растаявшего снега уходят – примета к тому, что можно засевать раннее яровое, а позднее сеют после цветения калины.

Пшеницы и яровую рожь лучше всего сеять в полнолуние, а овес – за 2 дня до или после полнолуния.

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