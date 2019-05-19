Зеленский: Память об уроках прошлого делает нас людьми

Новости Украины: Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Соответствующий текст обнародован в его Twitter, передает УНН.

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

День пам’яті жертв політичних репресій. Згадуємо знищених радянською владою. Боремося за повернення додому бранців Кремля. Зробимо все, щоб переслідування та насильства з політичних мотивів не було у нашому майбутньому. Пам’ять про уроки минулого робить нас людьми. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 19 мая 2019 г.

Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий, отметив, что независимость и свобода Украине оплачены дорогой ценой.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.