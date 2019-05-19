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Зеленский: Память об уроках прошлого делает нас людьми

Зеленский: Память об уроках прошлого делает нас людьми
15:20 Вс, 19 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий.

Соответствующий текст обнародован в его Twitter, передает УНН.

"День памяти жертв политических репрессий. Вспоминаем уничтоженных советской властью. Боремся за возвращение домой пленников Кремля. Сделаем все, чтобы преследования и насилия по политическим мотивам не было в нашем будущем. Память об уроках прошлого делает нас людьми", - написал Зеленский.

 

Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв политических репрессий, отметив, что независимость и свобода Украине оплачены дорогой ценой.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине чествуют память жертв политических репрессий.

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Репрессии, Политзаключенные, Владимир Зеленский, День памяти жертв репрессий.
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