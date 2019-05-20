Сегодня Всемирный День пчел 2019

Новости Украины: Решение о праздновании этого Дня было принято ГА ООН 20 декабря 2017 года.

Сегодня, по инициативе ООН, отмечается Всемирный день пчел.

Инициатором выступила Словения, которая и предложила, чтобы этот день отмечался в мае, когда медоносные пчелы в Северном полушарии наиболее активны, а потребность в опылении очень высока. Кроме того, 20 мая 1734 года родился словенский пчеловод, основатель современного пчеловодства Антон Янша.

Цель Дня - повысить осведомленность о важности пчел и других опылителей и помочь принять меры для обеспечения выживания пчел на благо всего человечества.

В Украине пчеловодство было известно с давних времен, правда, привычных ульев тогда не было, и за медом приходилось лазить на деревья. Звали таких собирателей меда бортниками. Больше всего бортничеством славились Черниговщина и Полтавщина.

Мед употребляли не только как ценный пищевой продукт, но и как обрядовое блюдо. Медом и воском платили дань. В большом количестве они шли на экспорт в ближайшие и отдаленные страны - Византию, Италию, Францию, немецкие земли, через Каспий - в страны Востока. Летописные источники сохранили сведения, что в 945 году княгиня Ольга при обмене дарами с византийским императором Константином получила от него золото, серебро, драгоценную посуду, а ему дарила воск, мед, а также челядь.

И сейчас наша страна относится к странам-лидерам по производству меда. В 2018 году, по данным Государственной службы статистики, из Украины было экспортировано 49,4 тыс. тонн меда, в том числе в страны Европы - 38,7 тыс. тонн.