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Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
13:55 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского поехала на велосипеде из-за

Мэр Киева Виталий Кличко поехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом он сообщил в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал мэр Киева и сопроводил сообщение соответствующими снимками и видео.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принял присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

Инаугурация Зеленского: яркие снимки с торжественного мероприятия (Фото)

Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портрет, а фотографии своих детей, и перед каждым решением смотреть им в глаза.

Именно поэтому движение транспортных средств в городе Киеве в день инаугурации временно ограничено. Полиция Киева опубликовала список улиц, где будет временно перекрыто движение транспорта из-за приезда многочисленных международных делегаций и гостей. 

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Виталий Кличко, Инаугурация, Велосипед, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского.
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