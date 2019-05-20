Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко на инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского поехала на велосипеде из-за

Мэр Киева Виталий Кличко поехал на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на велосипеде. Об этом он сообщил в Facebook.

"Городом сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде", - написал мэр Киева и сопроводил сообщение соответствующими снимками и видео.

Напомним, новоизбранный президент Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, принял присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портрет, а фотографии своих детей, и перед каждым решением смотреть им в глаза.

Именно поэтому движение транспортных средств в городе Киеве в день инаугурации временно ограничено. Полиция Киева опубликовала список улиц, где будет временно перекрыто движение транспорта из-за приезда многочисленных международных делегаций и гостей.