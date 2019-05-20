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Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах

Зеленский призвал чиновников не вешать его портрет в кабинетах
11:41 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский просит чиновников не вешать его портреты в рабочих кабинетах, так как глава государства – это не икона.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах не его портрет, а фотографии своих детей, и перед каждым решением смотреть им в глаза. Соответствующее предложение он озвучил в ходе своей инаугурационной речи.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент не икона, не идол, президент – это не портрет. Повесьте туда (на стены – ред.) фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский с трибуны Верховной Рады в своем обращении к украинскому народу в понедельник.

Шестой президент Украины: Инаугурация Зеленского

Отметим, что Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В сессионном зале Верховной Рады Зеленский принес присягу президента Украины. К присяге Зеленского привела председатель Конституционного суда Наталья Шаптала, после чего ему вручили атрибуты президента Украины.

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Верховная Рада, Чиновники, Владимир Зеленский.
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