Итоги 20 мая: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады и отставка Гройсмана

Новости Украины: Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Верховной Раде. Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая. Сербская Церковь не признала ПЦУ. Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон. Такими были главные новости понедельника, 20 мая, в Украине и мире.

Владимир Зеленский официально стал шестым Президентом Украины

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского прошла утром 20 мая в Верховной Раде. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.

Церемония инаугурации Зеленского прошла во время торжественного заседания Верховной Рады Украины. Новоизбранный гарант принял присягу на верность украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире",– сказал он.

После этого глава КС сообщила, что Зеленский вступил в должность. Зеленский закрепил присягу подписью. Затем Владимиру Зеленскому передали официальные символы главы государства: штандарт Президента Украины, знак Президента Украины, гербовую печать и булаву.

После этого президент Владимир Зеленский вместе с командующими Вооруженных сил Украины принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Впоследствии новоизбранный президент с супругой приняли руководителей иностранных делегаций в закрытом режиме.

На церемонии инаугурации Зеленский заявил, что это "наша общая победа и наш общий шанс", поэтому отныне народ несет общую ответственность за страну.

Кроме того, Зеленский предложил Кабинету Министров уйти в отставку – взять бумагу, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Президент заявил об увольнении с должности министра обороны Украины, генпрокурора и главы СБУ, а также о планах распустить Верховную Раду.

Роспуск Рады

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. Он отметил, что украинцы хотят не слов, но действий.

"Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.

Новоизбранный президент подчеркнул, что "это далеко не все, что могут сделать нардепы", и призвал их "набрать неплохие баллы на досрочные парламентские выборы". На это у них, мол, есть два месяца.

"Я распускаю Верховную Раду Украины восьмого созыва",– заявил Зеленский.

Это заявление встретили громкими овациями и возгласами – украинцы, собравшиеся на площади Конституции для пересмотра процесса инаугурации.

Гройсман уходит в отставку

На брифинге 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров.

Владимир Гройсман обратился к журналистам и народу Украины на брифинге. Он напомнил, что 20 мая к присяге народу Украины привели нового президента – Владимира Зеленского. А Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.

По словам Гройсмана, правительство слагает свои полномочия, согласно действующему законодательству Украины, перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом."Однако я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая – ред.) очередного заседания правительства",– заявил Гройсман.

И добавил, что за три года работы правительства ему нечего стыдиться: "Мы не допустили никакого кризиса и никаких проблем, которые бы несли угрозу украинской государственности".

Премьер сказал, что после избрания Владимира Зеленского президентом осознавал, какая сложилась ситуация, и предложил президенту и парламенту, чтобы мы совместно сформировали совместный план действий и быстро начали принимать решения, чтобы Украина развивалась.

"Президент выбрал другой путь. Считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми угрозами будущего и настоящего",– подытожил Гройсман.

Путин решил не поздравлять Зеленского с инаугурацией

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут.

При этом также отмечается, что российский лидер не планирует осуществлять контакты с Зеленским в ближайшее время.

Сербская Церковь не признала ПЦУ

На официальном сайте Сербской патриархии появился релиз решений Архиерейского собора, на котором было объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом".

"В нем объявлено, что СПЦ не признает "парацерковную структуру" в Украине, которую она считает до сих пор "церковным расколом", а решение Вселенского патриарха предоставить автокефалию - «неудачной попыткой решить проблему "через колено", в одностороннем порядке, без диалога с УПЦ МП и РПЦ и без всеправославных консультаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Собор «пожаловался» на другие проблемы, которые постигли Сербскую Церковь: неравная борьба с государствами за сохранение Косово и Метохии; враждебность и дискриминация СПЦ в странах бывшей Югославии, особенно в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии и особенно Черногории; неканоническое вторжение румынских епископа и священника на каноническую территорию СПЦ в Восточной Сербии; рост численности различных раскольников и сектантов и т.п.

Совбез ООН отказался обсуждать украинский языковой закон

Члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания относительно принятого Верховной Радой закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Противники рассмотрения инициативы РФ пояснили, что украинский закон не может ставиться на один уровень с тяжелой гуманитарной ситуацией на Донбассе.