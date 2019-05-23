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День ангела Таисии: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Таисии: значение имени и поздравления в стихах
09:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Таисия в переводе с греческого языка означает "посвященная Исиде".

Египетская богиня Исида (Изида) была для египтян идеалом женственности и материнства. Поэтому имя Таисия также иногда переводят как "плодородная". Ласковое обращение Тая также употребляют и к имени Таяна (Тайна), а Ася также является самостоятельным именем.

Решительная и бескомпромиссная Таисия в жизни не ищет легких путей и протоптанных дорожек. Убегая от обыденности и серости будней, Таисия способна на риск. Независимая и самостоятельная обладательница этого имени имеет скрытный характер. Она будет долго скрывать свои истинные чувства, и внешне будет казаться уравновешенной и скромной. Однако придет время, и Таисия выпустит на свободу свою импульсивность вместе с бурей эмоций. Прямолинейная Таисия ненавидит ложь, не любит сплетничать и обладает способностью успокаивать ссоры. В жизни надеется только на себя и свои силы.

У Таисии есть все шансы построить головокружительную карьеру. Отменные организаторские способности, развитая интуиция, хорошая память, внимательность, жажда новых знаний делают ее прекрасным работником. У Таисии имеются отличные музыкальные способности, поэтому она может стать преподавателем музыки. Таисия может реализовать свою способность делиться знаниями через педагогическую и воспитательную работу. Её организаторские способности позволяют ей попробовать себя в административной работе.

У Таисии всегда много друзей, которые ценят ее за обходительность и отзывчивость. Тем не менее, у нее есть и много врагов, которых она "нажила" благодаря своему колючему и нетерпимому характеру. На первый взгляд Таисия очень дипломатична, однако, на самом деле, это обычная скрытность. Таисия может затаить обиду на человека, но будет ее так искусно скрывать, что человек этот никогда сам не догадается. Внешняя безмятежность этой женщины может вылиться в бурю эмоций и грандиозный скандал. Таисия не умеет идти на компромисс, что значительно мешает ей в жизни. Этой женщине следует научиться не копить эмоции, а сразу разрешать возникшее недоразумение. Таисия, рожденная летом, обожает шумные вечеринки и с удовольствием демонстрирует свои способности в обществе друзей.

Поздравления

Таисия — имя, как чистая песня

Приятна в общении, красива собой!

Тебе в День рождения желаем успехов

Чтоб не было тучи над головой,

Чтоб солнце твой жизненный путь освещало,

И радостно пели тебе соловьи,

Чтоб шла ты по роз белоснежным букетам,

Но были б обломленны в розах шипы!

День ангела Антона: значение имени и поздравления в прозе

Тася, сказку мы для золушки готовим,

Этой золушкой тебя назначим мы.

Ты на бал поедешь, там с героем

Встретишься своей большой мечты.

Только дальше будет, не как в сказке,

И туфлю не потеряешь ты,

Чтобы принц случайно не расстался

С ангелом подобной красоты.

Мне сегодня приснилась Таисия,

У Таисии очи рысьи,

И повадки тоже кошачьи,

Нет, ребятки, я не ребячусь!

Я хочу ей пропеть серенаду,

Самому мне много ли надо?

Ты взгляни на меня, Таисия,

О, Madonna! О, yes! О, bellissimo!

Ты прекрасней Таис из Афин,

И не только в день именин!

За себя стоять умеешь,

В доброту ты, Тая, веришь.

И идей всегда полна,

С чувством юмора дружна!

 

Пусть все в жизни будет гладко,

Дом, семья всегда в порядке,

Ждет тебя большой успех,

Счастье, радость, мир и смех!

Рассудительна, общительна, мила,

Не женщина, а просто загляденье,

Таисия, сияешь как звезда,

Всегда в хорошем настроенье!

 

И в праздник твой, тебе добра,

Пускай проблемы, дом покинут мигом,

Желаю, чтоб заветная мечта сбылась,

Не забывай ты наслаждаться миром!

Именины (День Ангела) Николая: значение имени и поздравления

Таисия воспитана,

Приветлива всегда,

Бывает, что грустит она,

Не часто, иногда.

 

Желаем ей, чтоб грусть ее

Исчезла насовсем,

Такой прекрасный человек

Всегда приятен всем!

 

Пусть жизнь ее наполнится

Лишь искрами любви.

Таисия, красавица,

Ты в радости живи.

В этот праздник позвольте, Таисия,

Нам всем выполнить главную миссию —

С днем рождения, Тая, поздравить,

Вас возвеличить, восславить.

 

Пускай будут яркими будни,

А отдых отличный и бурный,

Работа легко Вам дается,

В делах Ваших все удается.

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