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Пятница, 24.05.2019
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Погода на выходные: всю Украину зальют дожди

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Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
08:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода с кратковременными дождями.

В ближайшие сутки, 24 мая, в Украине не ожидаются кардинальные изменения синоптической ситуации: останется теплая, влажная воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, Винницкой и в северных областях, днем на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; в западной части - северо-западный, 7-12 м/с, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 4-9°, днем 8-13°. В Киеве - кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

23 мая на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, возле Приморского 16°; в Днепре возле Киева 18°.

Прогноз погоды на 24 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 24 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19
  • Львов – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью +8...+10, днем +18...+20
  • Тернополь – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Черновцы – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Хмельницкий – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Луцк – дождь, ночью ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Ровно – дождь, ночью  ночью +9...+11, днем +19...+21
  • Житомир – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Винница – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Одесса – дождь, ночью +13...+15, днем +23..+25
  • Николаев – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Херсон – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Симферополь – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Кропивницкий – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Черкассы – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Чернигов – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Полтава – дождь, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Днепр – дождь, ночью +13...+15, днем +23...+25
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Донецк – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +24...+26
  • Луганск – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +24...+26
  • Харьков – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +24...+26
  • Киев – дождь и грозы, ночью +14...+16, днем +24...+26

В субботу, 25 мая, ночью местами, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 19-24°, на юге до 26°. В Киеве – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

26 мая на Левобережье и Прикарпатье, днем 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 19-24°, 27 мая в южной части до 26°.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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