Именины (День Ангела) Кирилла: значение имени и поздравления

Новости Украины: Имя Кирилл в переводе с древнегреческого языка означает "господин", "владыка".

На персидском имя Кирилл означает "солнце". Уменьшительно-ласкательные обращения Кир и Кира также являются самостоятельными именами.

С детства Кирилл очень любознателен. Его интересует абсолютно все, вы устанете отвечать на его вопросы. Чтобы компенсировать это, он начинает рано читать, книги проглатывает с поразительной быстротой, иногда не совсем понимая содержание. Кирилл умеет хорошо и правильно вести себя в обществе. Все взрослые его нахваливают и ставят другим детям в пример, отчего мальчик может начать зазнаваться.

Кирилл умен, ему свойственна сильная воля. На самом деле, характер этого мужчины описать довольно сложно. Он любознателен и честолюбив. Кирилл неутомим, когда постигает новые знания, а честолюбие – это его основная черта и движущая сила в жизни. Часто Кирилл слишком самоуверен и самолюбив. Он умеет показать окружающим, что все его дела идут отлично, и проблем у него нет. Кирилл очень падок на похвалу.

Судьба Кирилла складывается в зависимости от того, какая стороны характера возьмет верх. Так, Кирилл может зациклиться на своей положительности, зазнаться и стать в итоге эгоистом.

Никто не может предсказать, как поведет себя Кирилл в какой-либо ситуации. Он может казаться несмелым, но на самом деле этот мужчина не поддается чужому влиянию, необычайно объективен и самоуверен.

Интуиция у мужчины по имени Кирилл очень развита, но чаще он пользуется умом. Склад ума Кирилла позволяет и анализировать, и проявлять внимание к мелочам одинаково хорошо. Этот мужчина обладает хорошей памятью.

В компании приятелей Кирилл, напротив, стремится властвовать. Он азартно спорит, подбивает друзей на авантюры. В работе Кириллу нужна ясная цель, тогда этот мужчина в состоянии правильно подать себя. В противном случае Кирилл может быть претенциозен и ленив. Как правило, мужчины с этим именем становятся врачами, промышленниками или судьями. Однако для достижения значимых успехов Кириллу требуется преодолеть себя, перестать стремиться к эффектной красоте, не плыть по течению.

Кирилл стремится быть везде первым. У него есть неплохие шансы добиться успехов в карьере или бизнесе. Он обладает такими полезными качествами, как самостоятельность, способность к терпеливому труду, умение вести беседу, общаться и находить нужных людей. Ему присуща завидная работоспособность. Порой Кирилл бывает излишне строг и требователен, ему не хватает мягкости и пластичности. Этот мужчина не любит проигрывать даже в шуточном споре, любит красоваться своими знаниями и способностями. Если в Кирилле с детства воспитать легкое отношение к жизни и к себе, научить смеяться над собой и подшучивать, то он станет душой компании.

Все в своей жизни Кирилл выбирает с оглядкой на окружающих – как они на это посмотрят, как скажут, как оценят. И жену, и машину, и место отдыха. Его жене стоит учесть эти особенности поведения Кирилла, чтобы брак был в радость, а не в тягость. С детьми Кирилл не особо любит возиться.

Поздравления

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе всё удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Сегодня праздник у Кирилла,

Какой же он сегодня милый,

А вытянулся, как подрос —

Красавец, не хватает слов!

Расти же мужественным, сильным,

И справедливым, и открытым,

Достойным, честным человеком,

И уважать тебя за это

Готова вся твоя родня,

А также — верные друзья!

С Днем Ангела тебя, Кирилл!

Ты носишь имя "Повелитель".

Желаю, чтоб ты счастлив был,

Чтоб жизнь цветной и доброй видел.

Умеешь ты подать себя,

Умеешь в силы свои верить.

Удачи пожелаю я

И знать, где в жизни в счастье двери!

Кирилл, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: "Милый! "

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

Кирилл наше солнце, наш повелитель.

Кирилл думать любит, он жизни мыслитель.

Еще он прекрасен не только лицом,

С его-то душой не быть подлецом.

Он добрый, отзывчивый и очень милый.

Не зря же родителями назван Кириллом.

Тебя поздравляем, Кирилл, дорогой,

Желаем тебе судьбы золотой!

Кирилл, пусть лучшее случится,

Пусть только радостные лица

Тебя по жизни окружают,

Всегда на подвиг вдохновляют,

Пусть будет новых дел немало,

Чтобы всегда всего хватало,

И пусть всегда тебе везет,

Удача постоянно ждет!