Филарет - наш патриарх: под Софийским собором люди пикетирует синод ПЦУ

Новости Украины: На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.

Под Софийским собором, на территории которого в Доме митрополита проходит заседание Синода Православной церкви Украины, собралась акция в поддержку почетного патриарха Филарета.

На акцию собралось несколько сотен человек, преимущественно пожилых, называющих себя прихожанами УПЦ КП. Они скандируют "Филарет" и держат плакаты с надписями: "Руки прочь от Филарета", "Филарет - наш патриарх", "Епифаний, деньги не все решают", "Епифаний, не разрушай церковь", "Филарет, мы за тебя».

Порядок возле собора охраняет несколько десятков правоохранителей, стоит карета скорой помощи. Ситуация контролируемая.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.

В ходе Собора в состав вновь созданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

В начале января 2019 года вновь созданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Однако 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом. Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ. По его словам, митрополит Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннюю церковную жизнь в Украине.

15 мая Филарет на пресс-конференции заявил, что не выдвигал бы Епифания как предстоятеля ПЦУ, если бы знал, что в церкви между ними возникнет разделение.

24 мая митрополит Епифаний созвал Синод ПЦУ. О повестке дня заседания не сообщалось.

Митрополит Симеон перед началом Синода в беседе с журналистами отметил, что "это очередное заседание Синода, не по поводу заявлений Филарета, но этот вопрос также обсудят".

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал, что поддержит мнение архиереев в отношении почетного патриарха Филарета, если на Синоде будет подниматься этот вопрос.