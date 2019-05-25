Скачать
Суббота, 25.05.2019
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
МИД: Рассматривать дело моряков по сути будет отдельный арбитраж
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
Финляндия вышла в финал ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Россию
Финляндия вышла в финал ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Россию
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу
"Голос. Дети": известны имена жюри 5 сезона шоу

Волкер призвал Россию выполнить требования Трибунала ООН

Волкер призвал Россию выполнить требования Трибунала ООН
18:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Волкер ожидает от РФ выполнения решения Трибунала по морскому праву относительно украинских моряков.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены", - написал Волкер в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

Он добавил к своему твиту ссылку на статью в The New York Times о соответствующем решении Международного трибунала по морскому праву.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов.

В МИД Украины отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить.

10 мая в Гамбурге начались слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков. Агентом от Украины на слушаниях выступает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Вялая и беззубая: Климкин прокомментировал реакцию МИД РФ на решение Трибунала

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Курт Волкер, Трибунал ООН, Захваченные моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
02 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
03 "Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
04 Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
05 Милые СМС-поздравления с днем рождения 25 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: синоптики обещают ухудшение погоды
Синоптики обещают ухудшение погоды
Может быть сигналом о готовности к миру: Зеленский прокомментировал решение трибунала по украинским морякам
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морякам
Виталий Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города: видео
Кличко оригинально поздравил Киев с Днем города
Друг принца Гарри откровенно рассказал о его отношении к детям
Друг принца Гарри откровенно рассказал о его отношении к детям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь