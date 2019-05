Волкер призвал Россию выполнить требования Трибунала ООН

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер призвал Россию выполнить требование Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить захваченных в ноябре 2018 года украинских моряков.

"России пора освободить членов экипажа и суда, которые были незаконно захвачены", - написал Волкер в своем микроблоге в Твиттере в субботу.

Он добавил к своему твиту ссылку на статью в The New York Times о соответствующем решении Международного трибунала по морскому праву.

It’s past time for Russia to release the crewmen and vessels it illegally seized:

UN Court: Russia Must Free 3 Detained Ukraine Ships, Sailors - The New York Times https://t.co/6sBPG08TqT

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 25 мая 2019 г.